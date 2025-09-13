Італія

Колумбієць може надовго залишитися з "россоблу".

Керівництво італійської Болоньї запропонувало новий контракт 27-річному центральному захиснику Джону Лукумі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, запропонована трудова угода розрахована до 30 червня 2029 року з заробітною платою у розмірі 1,8 мільйона євро на рік.

Зазначається, що наразі захисник ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього в Емілії-Романьї.

Чинна трудова угода гравця з "россоблу" розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 900 тисяч євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Минулого сезону Джон Лукумі відіграв за Болонью 44 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.