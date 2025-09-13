Італія

Фанати бойкотують домашні й виїзні матчі.

Фанатське угруповання Мілана оголосило про продовження масштабного протесту проти керівництва клубу. Ультрас не підтримуватимуть команду на найближчому домашньому матчі Серії А проти Болоньї, а також уже п’ятий рік поспіль бойкотуватимуть виїзну гру проти Ювентуса в Турині, повідомляє Football Italia.

У соцмережах фанати пояснили своє рішення:

"Жодних новин щодо ганебної системи продажу квитків з обов’язковою реєстрацією на сайті Ювентуса. Тому вже п’ятий рік поспіль ми бойкотуємо виїзд до Турина".

Протест триватиме і на Сан-Сіро. У заяві фанатів йдеться про те, що ситуація навколо клубної політики лише погіршується:

"На жаль, ситуація залишається такою ж, як у перших двох матчах на домашньому стадіоні. Якщо щось і змінилося, то тільки в гірший бік. Тому з великим жалем і розчаруванням повідомляємо: змін у нашій поведінці не буде".

Протест не пов’язаний із результатами команди. Його причини значно глибші. Зокрема, частині фанатів було заборонено купувати квитки та абонементи на традиційний сектор ультрас – Secondo anello blu. Крім того, на Сан-Сіро діють обмеження на внесення деяких банерів.

На тлі цього ситуацію загострює ще й розслідування, яке нині триває в Італії: правоохоронні органи вивчають можливі зв’язки окремих фанатських угруповань Мілана та Інтера з мафією.