Неаполітанський колектив готується до матчу з "ліліями".

Головний тренер неаполітанського Наполі Антоніо Конте висловився напередодні матчу з Фіорентиною в рамках третього туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "партенопеї".

"На нас чекає складний матч у Флоренції проти конкурентоспроможної команди. Це знаменує початок дуже важливого етапу для нас і крок вперед у цьому сезоні.

З матчу проти Фіорентини ми почнемо грати кожні три дні. Для нас розпочинається дуже складний цикл. Очевидно, що це вимагатиме терпіння і розуміння, особливо при інтеграції нових гравців, які приїхали цього літа.

Місця вистачить усім. У нас довгий склад, який мені доведеться оптимізувати. Це сезон, на який покладаються великі надії, в тому числі і в зв'язку зі Скудетто, яке ми несемо на своїх плечах, і нам доведеться працювати над тим, щоб найкращим чином розподілити енергію всіх гравців у команді.

Я повторюю, що це буде найскладніший рік, мій досвід підказує мені це. Нам потрібен час, оскільки ми знаходимося на другому етапі проекту, і неминуче, що, будучи чемпіонами Італії, ми будемо відчувати більший тиск і увагу з боку суперників.

Ми говоримо про команду, яка вже багато років перебуває на вершині італійського футболу і двічі грала у фіналах європейських чемпіонатів. У них також дуже хороший трансферний ринок, і я вважаю Фіорентину одним із суперників, який може становити загрозу в боротьбі за перше місце", — заявив Конте.

Матч між Фіорентиною та Наполі відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.