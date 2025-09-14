Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 14 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках третього туру італійської Серії А-2025/26 Мілану протистоятиме Болонья.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Набравши по три очки в стартових двох турах нової кампанії чемпіонату Італії, Мілан і Болонья зустрінуться вчетверте за 2025 рік уже цього недільного вечора. Раціональність повернення Массіміліано Аллегрі все ще під питанням, але й у 2010 році "россонері" під його керівництвом відкрили свій сезон Серії А здобуттям трьох залікових балів у двох матчах.

Додати впевненості вболівальникам Мілана має вражаюча історія протистоянь команд Аллегрі з "россоблу". Болонья жодного разу не впоралася з будь-якими підопічними Массіміліано, зазнавши 17-ти поразок у 24-х поєдинках усіх турнірів. Новий-старий керманич "россонері" сподіватиметься не зіпсувати цю статистику сьогодні.

Колектив Вінченцо Італьяно завдав Мілану мінімальної поразки у фіналі Кубка Італії-2024/25, здобувши свій перший із 1974 року значний трофей на внутрішній арені. У минулому сезоні "россонері" й "россоблу" в турнірній таблиці Серії А відділив усього один заліковий бал, тож і зараз вони вважаються конкурентами в майбутній боротьбі за єврокубки.

Болонья не перемагала Мілан на виїзді із січня 2016 року (1:0, чемпіонат), тож не дивно, що фаворитами протистояння за версією букмекерів є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 4.30. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Еступіньян — Лофтус-Чік — Хіменес

Болонья: Скорупські — Дзортеа, Вітік, Геггем, Лікоянніс — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні, Бернардескі, Камб'ягі — Кастро

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА