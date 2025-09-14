Італія

Українському форварду знову не знайшлось місця в стартовому складі.

Рома в рамках третього туру італійської Серії A зіграє домашній матч проти Торіно.

Перед початком гри тренерські штаби обох команд оголосили свої стартові склади.

Головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні знову залишив українського нападника Артема Довбика на лаві для запасних.

До цього Рома обіграла Болонью та Пізу (двічі по 1:0), а Торіно отримав розгром від Інтера (0:5) та зіграв унічию з Фіорентиною (0:0).

Матч Рома — Торіно розпочався о 13:30.