"Россонері" готуються до дуже складного матчу з "россоблу".

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі прокоментував майбутній матч з Болоньєю в рамках третього туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"У певному сенсі, сьогоднішній матч відчувається як справжній старт сезону, враховуючи, що трансферне вікно закрилося першого вересня.

Нам протистоятиме команда, яка бореться за лідерство в турнірній таблиці завдяки відмінній роботі Сарторі (спортивний директор Болоньї — прим.) та Італьяно (головний тренер Болоньї — прим.). Болонья грає швидко, інтенсивно і технічно – у них є гравці, які можуть серйозно нашкодити супернику. Нам потрібно буде показати відмінну гру, якщо ми хочемо перемогти і реабілітуватися після домашньої поразки від Кремонезе. Це буде непросто.

У Леана проблеми з камбалоподібним м'язом – це складна проблема, – тому з Болоньєю він не зможе вийти на поле, і я не думаю, що він зіграє з Удінезе. Планується, що він повернеться до складу в матчі проти Наполі. Він і Яшарі – наші єдині травмовані. Еступіньян повернувся, з ним все гаразд, і він навіть оговтався від наслідків зміни часових поясів. З рукою Пулішича теж проблем немає, тож решта команди почувається добре.

Команда має ідеальний баланс для початку сезону. Прийшли три новачки, які підняли рівень команди, як і інші недавні придбання. Я дуже задоволений зібраною командою – це хороше поєднання молодості та досвіду, і клуб проробив відмінну роботу.

Шлях до Ліги чемпіонів буде нелегким. Не можу не посміхатися, коли чую, як люди кажуть, що з одним гравцем виграєш, а з іншим програєш. Футбол так не працює – занадто багато змінних, і потрібно вміти справлятися з несподіванками. Єдине, що можна сказати напевно, – це те, що нам потрібно багато і пристрасно працювати, щоб опинитися в найкращій позиції для перемоги. Решта – просто розмови.

Мені дуже подобається, як ми зараз працюємо. Вся команда повністю залучена в гру, прагне щодня старанно тренуватися і вдосконалюватися. Вирішальний відрізок сезону завжди припадає на період з березня по травень — наша мета — бути у відмінній формі до цього часу.

Ми вже змінювали склад. У Лечче ми проявили баланс і терпіння. У цій команді є гравці, які відчувають глибоку відповідальність перед футболкою, клубом, вболівальниками і собою. Що стосується того, чи будемо ми використовувати трьох півзахисників і трьох нападників, це залежить від ситуації, від доступних гравців і їх фізичного стану. Найголовніше, щоб команда розуміла, як читати різні фази матчу — це ключ до успіху", — заявив Аллегрі.

Матч між Міланом та Болоньєю відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.