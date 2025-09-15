Італія

"Грифони" скористалися чисельною перевагою наприкінці матчу та здобули нічию.

У матчі 3-го туру Серії А Дженоа на виїзді зіграла внічию з Комо — 1:1. Гості відкрили рахунок лише на 92-й хвилині: Кейлеб Екубан реалізував добивання після достойної спроби від Брука Нортона-Каффі.

Попередньо ж Комо вийшов вперед на 13-й хвилині завдяки точному удару Ніко Паса та поступово наближався до мінільної перемоги.

Утім, "грифони" особливо активізувалися після заміни Руслана Маліновського у другому таймі — не через українця, а на тлі необхідності рятувати результат та наявності чисельної переваги, що виникла через червону картку Хакобо Рамона на 90+1. Руслан же залишив поле на 71-й хвилині.

Комо — Дженоа 1:1

Голи: Пас, 13 - Екубан, 90+2

Комо: Бюте — Войвода, Рамон, Кемпф, Вальє — Какере (Роберто, 73), Да Кунья (Перроне, 65) — Родрігес (Батуріна, 85), Пас, Кюн (Аддай, 73) — Мората (Дувікас, 65)

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Мессіас, 57), Естігор, Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні — Нортон-Каффі, Маліновський (Карбоні, 71), Еллертссон (Екубан, 65) — Коломбо

Попередження: Вальє, Роберто — Естігор, Маліновський

Вилучення: Рамон, 88 (Комо)