Італія

Хорват знову довів, що вік — не перешкода, відзначившись у матчі Серії А.

14 вересня в рамках 3-го туру Серії А Мілан на домашньому стадіоні здобув мінімальну перемогу над Болонією з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Лука Модрич, який відкрив свій гольовий рахунок у новій команді.

Перший тайм активніше розпочали господарі. Вже на старті Модрич пробивав із меж штрафного майданчика, але його удар заблокували. Пізніше шанс мав Хіменес, однак пробив надто прямо. На 14-й хвилині Болонья таки вразила ворота Меньяна, проте гол було скасовано через офсайд.

На 24-й хвилині Орсоліні змусив голкіпера "россонері" демонструвати майстерність. У відповідь Еступіньян міг вивести Мілан уперед, але після його удару м’яч влучив у стійку.

У другому таймі підопічні Аллегрі продовжили тиснути. На 59-й хвилині Хіменес змарнував ще один момент, проте вже за дві хвилини Салемакерс знайшов передачею Модрича, і хорват технічно реалізував нагоду — 1:0.

Надалі Хіменес знову загрожував воротам суперника — на 70-й хвилині пробивав у дотик, але Скорупський парирував. А на 83-й він знову влучив у стійку.

Наприкінці гри емоції зашкалювали — головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі отримав пряму червону картку за бурхливу реакцію на скасований пенальті у ворота Болоньї.

Мілан — Болонья 1:0

Голи: Модрич, 61

Мілан: Меньян (Террачано) — Томорі, Габбія, Павлович (Де Вінтер) — Салемакерс, Фофана (Річчі), Модрич, Рабіо, Еступіньян, Лофтус-Чік (Пулішич) — Хіменес (Нкунку)

Болонья: Скорупський — Лікоянніс (Міранда), Лукумі, Геггем, Дзортеа — Фергюсон, Фройлер, Фаббіан (Бернардескі) — Камб'ягі, Орсоліні, Кастро