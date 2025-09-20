Італія

"Грифони" все ще продовжують чекати на свою першу перемогу в новому сезоні Серії А.

Дженоа у матчі четвертого туру італійської Серії А у гостях поступилася Болоньї з рахунком 1:2.

Команда Патріка Вієйри відкрила рахунок на 63 хвилині зусиллями Мікаеля Еллертссона, який скористався гольовою передачею українського хавбека Руслана Маліновського, який вийшов у стартовому складі "грифонів".

Проте за десять хвилин Болонья зрівняла цифри на табло завдяки голу у виконанні Сантьяго Кастро.

Здавалося, все йде до нічийного результату, але на дев'ятій компенсованій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Дженоа, який реалізував Ріккардо Орсоліні.

Таким чином, Дженоа продовжує чекати на свою першу перемогу в новому сезоні — "грифони" йдуть на 17 місці з двома очками, а у Болоньї шість балів та восьма позиція.

Болонья — Дженоа 2:1

Голи: Кастро, 73, Орсоліні, 90+9 (пен) - Еллертссон, 63.

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Дзортеа, 59), Вітік, Геггем (Лукумі, 85), Міранда — Фройлер, Моро (Фергюсон, 72) — Орсоліні, Бернардескі (Даллінга, 72), Домінгес (Камб'ягі, 59) — Кастро.

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор (Маркандаллі, 46), Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні — Вітінья (Ехатор, 69), Маліновський (Карбоні, 69), Еллертссон — Коломбо (Екубан, 53).

Попередження: Бернардескі, — - Вітінья, Мазіні, Естігор, Карбоні.