Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 14 вересня 2025 року.

У матчі третього туру італійської Серії A Мілан на власному полі здобув перемогу над Болоньєю — 1:0.

Матч за атакувальної переваги команди Массіміліано Аллегрі, яка відмовилась від контролю м’яча, але створила значно більше нагод за суперників, і зрештою досвідчений Лука Модрич вирішив проблему із забиттям голів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Болонья у 3 турі сезону Серії А-2025/26:

Мілан — Болонья 1:0

Гол: Модрич, 61

Мілан: Меньян (П. Терраччьяно, 56), Томорі, Габбія, Павлович (Де Вінтер, 46), Салемакерс, Модрич, Фофана (Річчі, 65), Лофтус-Чік (Пулішич, 65), Еступіньян, Рабіо, С. Хіменес (Нкунку, 85)

Болонья: Скорупські, Зортеа, Хеггем, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 62), Фройлер, Фергюсон, Орсоліні (Одгар, 74), Фаббіан (Бернардескі, 63), Камбіагі (Роу, 74), Кастро (Даллінга, 83)

Попередження: Еступіньян, Томорі, Салемакерс — Міранда, Скорупські.