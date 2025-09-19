Італія

Данський хавбек отримає довгострокову угоду та суттєве підвищення зарплати.

Генуезький клуб планує продовжити співпрацю з одним із ключових футболістів команди — Мортеном Френдрупом. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, найближчим часом хавбеку буде запропоновано новий контракт до червня 2029 року.

24-річний данець уже встиг стати лідером середини поля Дженоа, а нова угода передбачає для нього значне підвищення зарплати.

Френдруп приєднався до італійського клубу у 2022 році, коли Дженоа придбала його у Брондбю за 5 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 4 матчі, а загалом на його рахунку 130 поєдинків, 6 голів і 6 асистів у складі «грифонів».

Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 20 мільйонів євро.