Італія

Команда Сімеоне в глибокій кризі.

В рамках п'ятого туру іспанської Лі Ліги Мальорка на Мальорка Сан Моїх приймала мадридський Атлетіко.

Вже на 14-й хвилині "матрацники" заробили пенальті, але Хуліан Альварес не реалізував його. Перший тайм так й залишився без голів.

Ближче до кінця матчу форвард "матрацників" Александер Серлот отримав пряму червону картку. Втім на 79-й хвилині зустрічі півзахисник мадридців Конор Галлахер вивів гостей вперед. Однак на за шість хвилин нападник Мальорки Ведат Мурікі зумів зрівняти рахунок. У підсумку 1:1 і чергова втрата очок команди Дієго Сімеоне.

Після цього матчу Атлетіко посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з шістьма очками в п'яти іграх. В свою чергу Мальорка набрала загалом друге очко і розташовується на 19-му рядку Ла Ліги.

Мальорка — Атлетіко — 1:1

Голи: Мурікі, 85 — Галлагер, 79

Мальорка: Роман — Морей (Віргілі, 82), Вальєнт, Райльо, Кумбулла (Торре, 36), Мохіка — Морланес (Пратс, 82), Дардер, Саму Коста (Санчес, 67) — Мурікі, Асано (Доменек, 68)



Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Ганцко — Сімеоне (Моліна, 63), Коке, Барріос (Галлагер, 68), Гонсалес (Руджері, 75) — Распадорі (Грізманн, 63), Альварес (Серлот, 63)

Вилучення: Серлот, 72