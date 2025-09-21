Уперше за 50 років "орли" програли три з чотирьох матчів на старті сезону.
Лаціо — Рома, Getty Images
21 вересня 2025, 15:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Після фінального свистка був вилучений Маттео Гендузі (Лаціо) (неспортивна поведінка).
Лаціо — Рома 0:1
Гол: Пеллегріні, 38
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 46) — Гендузі, Ровелла (Катальді, 46), Деле-Баширу (Белах'ян, 14) — Педро (Нослін, 79), Діа (Кастельянос, 62), Дзакканьї.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренш, Коне, Крістанте (Ель-Айнауї, 81), Анхеліньйо (Цимікас, 81) — Суле (Бальданці, 73), Пеллегріні (Пізіллі, 73) — Фергюсон (Довбик, 66).
Попередження: Ндіка — Хіла
На 85-й хвилині був вилучений Реда Белах'ян (Лаціо) (неспортивна поведінка).