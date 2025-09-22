Італія

Француз замінить француза?

Італійський Мілан досі знаходиться у тупиковому положенні в переговорах з основним воротарем команди Майком Меньяном щодо продовження контракту, тому вже працює над заміною для свого капітана.

За інформацією Даніеле Лонго, директори "россонері" Іглі Таре та Жоффре Монкада включили до списку трансферних цілей 20-річного голкіпера Тулузи Гійома Реста.

Зазначається, що шанси на угоду досить високі. Керівники "россонері" вже налагодили контакт з агентами молодого француза, не кажучи вже про те, що у Мілана і Тулузи один і той же власник – компанія RedBird.

Представники міланського клубу будуть уважно стежити за грою вихованця Тулузи і навесні приймуть остаточне рішення щодо можливої угоди.

Чинна трудова угода Меньяна з Міланом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Гійом Рест провів за Тулузу п'ять матчів, пропустив дев'ять голів та двічі відіграв "на нуль".