Нідерланди. Новина

Хочуть повторити успішний цикл?

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович уже завершив професійну кар’єру та нині працює радником у італійському Мілані.

А тим часом підростають його сини, і зокрема Максіміліан виступає за юнацьку команду "россонері" Milan Futuro.

19-річний виконавець у цьому сезоні на рівні Серії D зіграв 17 матчів, забив п’ять голів та віддав чотири асисти, проте до "дорослої" команди Мілана йому все ще далеко.

А от амстердамський Аякс готовий ризикнути та повторити той досвід, який колись мав з Ібрагімовичем-старшим, заплативши за нього шведському Мальме 7,8 млн євро влітку 2001 року.

Клуби наразі ведуть перемовини про оренду з можливістю викупу.