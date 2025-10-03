Італія

Напружений матч у Вероні завершився мінімальною перемогою гостей.

У стартовому поєдинку 6-го туру італійської Серії А Сассуоло на виїзді здолав Верону з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі забив Андреа Пінамонті на 71-й хвилині, вдало зігравши на добиванні після власного нереалізованого пенальті. Цей епізод став переломним у грі, адже до того команди мали проблеми з реалізацією моментів.

Господарі активно тиснули у кінцівці, навіть вимагали призначення пенальті на свою користь, але арбітр після перегляду VAR залишив епізод без змін. Сассуоло ж втримав мінімальну перевагу та здобув важливу виїзну перемогу.

Верона — Сассуоло 0:1

Гол: Пінамонті, 71

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Фресе — Бельгалі, Сердар (Ньясс, 76), Гальярдіні (Акпа-Акпро, 66), Бернед (Сарр, 77), Брадарич (Кастанос, 86) — Жоване (Москера, 85), Орбан

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг — Вранкс (Торстведт, 60), Матич, Коне (Янноні, 82) — Вольпато (П'єріні, 59), Пінамонті (Шеддіра, 87), Лор'єнте (Фадера, 60)

Попередження: Сердар, Бельгалі — Шеддіра, П'єріні, Мурич