Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 5 жовтня, розпочавшись о 16:00.

У рамках шостого туру італійської Серії А-2025/26 флорентійська Фіорентина прийматиме римську Рому.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 16:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені аж дев'ятьма заліковими балами в турнірній таблиці чемпіонату Італії Фіорентина й Рома цієї неділі проведуть чергову очну зустріч на Стадіо Артеміо Франкі. "Лілії" під керівництвом Стефано Піолі невдало стартували в новій кампанії турніру, не здобувши жодної перемоги в перших п'яти матчах. Сталося подібне вперше із сезону-1977/78, коли відповідна невдала серія зупинилася на позначці у вісім поєдинків.

Минулого четверга Фіорентина розпочала шлях у четвертому поспіль для себе груповому/основному етапі Ліги конференцій. Дебютні голи літнього (Роберто Пікколі) і зимового (Шер Ндур) придбань забезпечили "ліліям" домашню звитягу над чеською Сігмою (2:0). Тепер флорентійці націлені на продовження своєї безпрограшної серії (4) у домашніх матчах чемпіонату Італії проти Роми.

У "вовків" Джан П'єро Гасперіні на внутрішній арені справи йдуть помітно краще. Чотири "сухі" звитяги дозволяють їм триматися нарівні з Міланом, Наполі та Інтером (вже провів свій поєдинок шостого туру), які теж мають по 12 очок. У той же час серед тижня Рома провалила матч другого туру четвертого поспіль для неї групового/основного етапу Ліги Європи, зазнавши поразки від французького Лілля вдома (0:1).

Римські "вовки" особливо розчарували трьома нереалізованими пенальті ближче до завершення протистояння, два з яких виконував Артем Довбик. У другому колі минулого розіграшу Серії А саме його гол приніс столичному клубу домашню перемогу над Фіорентиною (1:0). Після взяття воріт Верони (2:0) у Римі, українець намагатиметься вперше з березня відзначитися голом у двох поспіль матчах чемпіонату.

За версією букмекерів, фаворитами сьогоднішнього протистояння у Флоренції є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.47, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 3.05. Імовірність нічийного результату в цій недільній дуелі представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Ніколуссі-Кавілья, Госенс — Фацціні, Гудмундссон — Кін

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Веслі, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Пеллегріні — Довбик

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА