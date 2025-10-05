Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 5 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках шостого туру італійської Серії А-2025/26 туринський Ювентус прийматиме Мілан.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус і Мілан закриють черговий тур чемпіонату Італії своїм протистоянням на Альянц Стедіум. Туринський клуб досі не знає смаку поразок у новій кампанії Серії А, але для перебування на вершині турнірної таблиці цього замало, адже в тому числі "россонері", а також Наполі, Рома й відучора Інтер мають одним заліковим балом більше.

Внаслідок нічиєї з Аталантою (1:1) понад тижнем раніше домашня безпрограшна серія "б'янконері" досягнула позначки у вісім матчів (всі турніри). У середу колектив Ігора Тудора гостював в іспанського Вільярреала й прикро втратив вольову звитягу над ним (2:2). Ювентус ризикує вперше з 2006 року п'ять разів поспіль зіграти внічию.

Мілан під керівництвом добре знайомого туринцям Массіміліано Аллегрі хоч і оступився на старті нового сезону Серії А, але потім видав чотири поспіль перемоги, три з яких були "сухими". Минулої неділі "россонері" зіткнулися з першим для себе важким випробуванням поточної кампанії у вигляді поєдинку з цьогорічним чемпіоном країни Наполі.

Три очки Мілану принесли чергові результативні дії (1+1) Крістіана Пулішича. Чудова форма американця може стати визначальною для "россонері", прийнятна виїзна серія (2В, 2Н) яких у матчах чемпіонату проти Ювентуса в Турині перервалася в січні, коли "б'янконері" святкували звитягу з рахунком 2:0. У той же час автори тодішніх голів, а саме Самуель Мбангула й Тімоті Веа, нині не в клубі.

За версією букмекерів, фаворитами сьогоднішнього протистояння у Турині є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.69, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 2.82. Імовірність нічийного результату в цій недільній дуелі представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Тудор, головний тренер Ювентуса: "Мілан — команда топ-рівня, гравці якої перебувають у хорошій формі. Можливо, у них є перевага в тому, що вони не грали серед тижня, але ми знаємо свої сильні сторони та якості, і ми покажемо гарну гру, зробивши все можливе для цього".

Массіміліано Аллегрі, головний тренер Мілана: "Ювентус — Мілан завжди є чудовим матчем. Для нас важливо зробити ще один крок уперед проти сильної команди, яка ще не програвала й до кінця боротиметься за місце в топ-4. Це буде нелегко, але ми викладемося на повну".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Ж. Маріу, Гатті, Келлі — Калулу, Локателлі, Маккенні, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Влахович

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Хіменес, Пулішич

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА