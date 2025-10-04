Італія

"Нерадзуррі" здобули важливі три очки у 6-му турі Серії А, залишивши Кремонезе без шансів.

Інтер і Кремонезе підходили до очного протистояння з однаковим показником у турнірній таблиці — по 9 очок. Перемога дозволяла "нерадзуррі" випередити Ювентус як мінімум на добу, до матчу туринців.

Господарі розпочали гру максимально активно. Уже на 6-й хвилині Анж-Йоан Бонні прорвався через середину поля та віддав точний пас на Лаутаро Мартінеса, який холоднокровно відкрив рахунок. Невдовзі Ді Марко забив другий, але після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд. Та до перерви Інтер таки подвоїв перевагу: цього разу Бонні сам відзначився голом.

Після відпочинку малюнок гри не змінився. Інтер повністю контролював хід поєдинку, хоча діяв менш інтенсивно. Проте навіть у такому темпі "нерадзуррі" зробили рахунок розгромним: голи Ді Марко та Барелли були знову створені з подач Бонні, який оформив у підсумку "1+3".

Єдиний позитив для Кремонезе — гол престижу від Бонаццолі на 87-й хвилині, але на загальну картину він не вплинув.

Інтер - Кремонезе 4:1

Голи: Мартінес, 6, Бонні, 38, Дімарко, 55, Барелла, 57 - Бонаццолі, 87

Інтер: Зоммер — Аканджі, де Врей, Бастоні (Аугусто, 61) — Думфріс (Енріке, 54), Фраттезі, Барелла, Мхітарян (Діуф, 75), Дімарко — Мартінес (Сучич, 75), Бонні (Еспозіто, 61)

Кремонезе: Сільвестрі — Чеккеріні (Фає, 58), Баскіротто, Б'янкетті — Флоріані Муссоліні (Барб'єрі, 75), Бондо, Грассі, Пеццелла — Васкес (Варді, 58) — Йонсен (Вандепютте, 46), Санабрія (Бонаццолі, 59)