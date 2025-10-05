Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру італійської Серії A, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.
Мікеле Ді Грегоріо, Getty Images
05 жовтня 2025, 21:17
Туринський Ювентус та Мілан зіграють у шостому турі італійської Серії A на Альянц Стедіум.
Ігор Тудор, після нічиєї проти іспанського Вільярреала (2:2), залучив до стартового складу Ді Грегоріо в рамці воріт, тоді як Ругані гратиме в трійці центральних захисників, а Камб'язо розташується на лівому фланзі. Консейсан виступатиме під нападником.
Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над Наполі (2:1), використав із перших хвилин Бартезагі на лівому фланзі.
Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Ругані, Келлі — Калулу, Локателлі, Маккенні, Камб’язо — Консейсан, Їлдиз — Девід.
Запасні: Перін, Пінсольйо, Копмейнерс, Влахович, Жегрова, Аджич, Костич, К. Тюрам, Опенда, Жуан Маріу, Феліпе.
Запасні: Терраччано, Піттарелла, Де Вінтер, Атекаме, Одогу, Річчі, Лофтус-Чік, Леау, Нкунку.
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич, С. Хіменес.
Гра Ювентус — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.