Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 5 жовтня 2025 року.

У центральному матчі шостого туру Серії А туринський Ювентус та Мілан розійшлись миром — 0:0. Це вже п’ята поспіль нічия для туринців у всіх турнірах.

Голів на Альянц Стедіум уболівальники так і не побачили. Але натомість побачили кілька яскравих воротарських порятунків своїх команд, а також хибу Крістіана Пулішича під час виконання пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Мілан у рамках 6-го туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Мілан 0:0

На 53-й хвилині Крістіан Пулішич (Мілан) не забив пенальті (промах).

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Ругані (Костич, 86), Келлі — Калулу, Локателлі, Маккенні, Камб’язо — Консейсан (Тюрам, 69), Їлдиз (Опенда, 68) — Девід (Влахович, 68).

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Лофтус-Чік, 63), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич (Нкунку, 74), С. Хіменес (Леау, 62).

Попередження: Локателлі, Гатті — Фофана, Бартезагі