Італія

Тренер Роми відзначив гру українського нападника після перемоги у Серії А.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди над Фіорентиною (2:1) у шостому турі чемпіонату Італії.

У цьому матчі результативною передачею відзначився український форвард Артем Довбик — італійський фахівець поділився враженнями від гри нападника.

"Ми провели ефективну гру, хоча це було нелегко. Фіорентина — сильна команда. Ми пропустили гол, і було непросто відігратися. Ми чітко діяли в обороні. Нам пощастило під час моменту Госенса, але ми здобули позитивний результат, залишившись лідерами. Це додає нам упевненості, щоб продовжувати працювати і вдосконалюватися.

Сподіваюся, що мені не доведеться ставити Дібалу на позицію фальшивої дев’ятки — це варіант лише для екстрених випадків. Але він універсальний і може все.

Довбик добре зіграв, а це було нелегко. Нам вдалося перервати атаки суперника і створити моменти, які, на жаль, не реалізували", — цитує слова Гасперіні Voce Giallorossa.

ВІДЕО АСИСТУ АРТЕМА ДОВБИКА: