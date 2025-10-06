Тренер Роми відзначив гру українського нападника після перемоги у Серії А.
Артем Довбик, Getty Images
06 жовтня 2025, 18:42
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди над Фіорентиною (2:1) у шостому турі чемпіонату Італії.
У цьому матчі результативною передачею відзначився український форвард Артем Довбик — італійський фахівець поділився враженнями від гри нападника.
"Ми провели ефективну гру, хоча це було нелегко. Фіорентина — сильна команда. Ми пропустили гол, і було непросто відігратися. Ми чітко діяли в обороні. Нам пощастило під час моменту Госенса, але ми здобули позитивний результат, залишившись лідерами. Це додає нам упевненості, щоб продовжувати працювати і вдосконалюватися.
Сподіваюся, що мені не доведеться ставити Дібалу на позицію фальшивої дев’ятки — це варіант лише для екстрених випадків. Але він універсальний і може все.
Довбик добре зіграв, а це було нелегко. Нам вдалося перервати атаки суперника і створити моменти, які, на жаль, не реалізували", — цитує слова Гасперіні Voce Giallorossa.
ВІДЕО АСИСТУ АРТЕМА ДОВБИКА: