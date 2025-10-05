Італія

Український нападник відзначився асистом.

Рома здобула непросту перемогу над Фіорентиною у матчі сьомого туру Серії А та піднялася на перше місце в турнірній таблиці.

Після болючої поразки від Лілля в Лізі Європи, де команда не реалізувала три пенальті, головний тренер Джан П’єро Гасперіні вирішив довірити місце у старті Артему Довбику. Українець вийшов із перших хвилин і вже в першому таймі відзначився гольовою передачею.

На 14-й хвилині Фіорентина повела в рахунку після швидкої контратаки, яку завершив точним ударом Кін. Але Рома швидко відповіла — Довбик п’ятою скинув м’яч під удар Суле, який пробив точно у кут воріт.

Згодом Браян Крістанте після подачі з кутового вивів Рому вперед ударом головою — 2:1. Незадовго після цього Довбик міг забити сам, проте не зумів точно замкнути подачу з флангу.

У другому таймі римляни контролювали гру, а Гасперіні дав відпочити Довбику, замінивши його на 59-й хвилині. Більше голів у матчі не було.

Рома перемогла Фіорентину 2:1 і очолила таблицю Серії А, маючи 15 очок після семи турів.

Фіорентина — Рома 1:2

Голи: Кін, 14 - Суле, 21, Крістанте, 30

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі (Комуццо, 75), Раньєрі — Додо (Фортіні, 81), Ніколуссі-Кавілья, Мандрагора (Джеко, 75), Госенс — Фацціні (Ндур, 67), Гудмундссон (Пікколі, 46) — Кін

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Веслі (Жулковські, 81), Крістанте, Коне, Цимікас (Ренш, 68) — Суле (Ель-Айнауї, 81), Бальданці (Пеллегріні, 59) — Довбик (Дібала, 59)

Попередження: Гудмундссон, Марі — Крістанте, Цимікас, Веслі