Італія

Півзахисник Сассуоло розкритикував сучасну молодь.

Неманья Матич поділився думками про проблеми сучасної молоді.

"Мені здається, нове покоління надто багато грає в PlayStation. Окрім футболу, навколо стільки відволікаючих факторів — соціальні мережі, стільки всього потрібно робити з уболівальниками. І це відволікає від футболу.

В дитинстві мені пощастило, що в мене не було нічого, крім футболу. Я міг лише грати у футбол та інші види спорту. Сьогодні ж у молоді стільки інших справ, що складно зосередитися виключно на спорті.

Вони тренуються дві години на день і все, а я був увесь день на полі", — сказав півзахисник Сассуоло.

Нагадаємо, що завдяки своєму насиченому послужному списку Матич став найтитулованішим футболістом в історії Сассуоло.

