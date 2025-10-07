Італія

Захисник готується до переходу з Манчестер Сіті на постійній основі.

Швейцарський захисник Мануель Аканджі готується змінити Манчестер Сіті на Інтер на постійній основі.

За даними інсайдера Ніколо Скіра, Інтер планує викупити 30-річного захисника після завершення оренди. Сума угоди складе 15 мільйонів євро.

Італійський гранд уже узгодив з Аканджі умови особистого контракту, розрахованого до 2029 року. У складі команди він зароблятиме 4,5 мільйона євро за сезон.

Інтер орендував Аканджі 1 вересня. У шести матчах усіх турнірів він не відзначився результативними діями.