Італія

Однак той поки що очікує на пропозицію від рідної країни.

Аргентинський нападник Матіас Суле виступає в складі італійської Роми вже понад рік, після трансферу з туринського Ювентуса за 25,6 млн євро, і за цей час устиг стати одним із ключових гравців команди.

Однак на міжнародному рівні 22-річний виконавець подібних успіхів наразі немає.

Суле через вік уже не потрапляє до заявок юнацьких та молодіжної збірних своєї країни, а на виклик із національної команди "альбіселесте" йому наразі не доводиться розраховувати через високу конкуренцію на позиції.

Тим часом у останньому інтерв’ю агент Матіаса заявив, що його клієнт також має перспективи грати й за Італію на дорослому рівні через наявність громадянства цієї країни.

"Ми знаємо, що в Аргентини багато гравців на цій позиції, але з такою стабільністю гри Матіас заслуговує на виклик. Його мрія — зіграти на чемпіонаті світу.

Він — італо-аргентинець, і я не знаю, що може статись у майбутньому, якщо ситуація з Аргентиною не вирішиться сама собою.

Я можу сказати вам, що він має законне право бути викликаним до збірної Італії", — заявив представник футболіста.

Суле в цьому сезоні забив три голи та віддав два асисти за вісім матчів.