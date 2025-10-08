Італія

Керівник ліги захищає рішення про поєдинок і закликає до поваги.

Генеральний директор Серії А Луїджі Де С’єрво розкритикував Адрієна Рабьо за його слова про матч в Австралії.

"Він забуває, як і всі футболісти, які заробляють мільйони євро, що їм платять за певну діяльність — тобто за гру в футбол. Він має з повагою ставитися до зароблених грошей і більше підтримувати свого роботодавця, тобто Мілан, який погодився і наполягав на цьому матчі за кордоном. Здоров’я гравців — основа, але ми шукаємо логіку в цьому рішенні".

Він додав: "Ми прагнемо зробити це гармонійно, адже це виняткова подія. Організаційно це складно, політ тривалий, але гравці летітимуть бізнес-класом, що для команд не рідкість. Найкращі футболісти, чиї зарплати відповідають зусиллям, мають краще розуміти, що це жертва, на яку можна піти", — сказав Луїджі Де С’єрво.

Матч Комо — Мілан пройде 15 січня 2026 року о 21:45, якщо все буде за планом.