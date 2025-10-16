Італія

Півзахисник Інтера прокоментував шанси свого колишнього клубу.

Вірменський центральний півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян свої виступи в Італії починав із римської Роми в 2020 році, звідки вже перейшов до складу "змій" за два сезони потому.

Той час 36-річний виконавець пам’ятає й досі, тому під час останнього інтерв’ю радо оцінив зміни в колишньому колективі.

"Рим і Мілан? Футбол сприймається по-різному в обох містах. Можливо, у Римі люди більш емоційні, тоді як тут, у Мілані, вони спокійні. Обидва міста чудові.

Я провів три чудові роки в Римі, а потім тут, у Мілані. Я радий, що приїхав до Італії.

Я думаю, що Рома може поборотись за скудетто в цьому сезоні. Я впевнений, що вони на правильному шляху. Вони дуже сильні, і вони вже показують, як можуть грати. Знаючи Гасперіні, тренера, який іде до кінця, я думаю, що вони боротимуться за скудетто", — заявив вірменський виконавець.

Нагадаємо, що з Ромою Мхітарян ставав переможцем Ліги конференцій-2021/22.