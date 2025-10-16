Італія

Володар Кубка Італії відписав угоду з досвідченим поляком.

Італійська Болонья підписала новий контракт з воротарем Лукашем Скорупські. Про це повідомляє офіційний сайт "россоблу".

Зазначається, що з 34-річним поляком підписано нову трудову угоду до 30 червня 2027 року. Попередній контракт спливав по завершенню поточного сезону.

Скорупські захищає кольори Болоньї з 2018 року, перейшовши з римської Роми. За цей час він провів 260 матчів, пропустив 351 м'яч та 68 разів відіграв "на нуль".

Цього сезону Лукаш Скорупські провів за Болонью вісім матчів, пропустив сім голів та двічі відіграв "на нуль".