Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 18 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках сьомого туру італійської Серії А-2025/26 римська Рома прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перший після перерви на матчі збірних суботній вечір подарує прихильникам італійського футболу центральну дуель чергового туру Серії А, в якій Рома намагатиметься вперше з 2016 року здолати Інтер на Стадіо Олімпіко. "Джаллороссі" поступилися "нерадзуррі" в усіх чотирьох минулих поєдинках у Римі, тричі так і не порадувавши столичних уболівальників своїми голами.

Невдачі в матчах проти Інтера не є чимось незвичним і для керманича Роми Джан П'єро Гасперіні. На чолі Аталанти він усього двічі привів її до перемоги над міланським грандом у всіх турнірах при шести нічиїх і 12 поразках. "Нерадзуррі" не програвали очолюваним Гасперіні командам із листопада 2018 року й у разі здобуття очок сьогодні їхня безпрограшна серія продовжиться до 16 поєдинків.

Маючи найкращу в чемпіонаті Італії-2025/26 атаку (17 голів), колектив Крістіана Ківу сподівається впоратися з найкращою обороною турніру (два пропущених гола). Зараз Рома впевнено почуває себе в захисті, але в нападі під шквалом критики по черзі опиняються Артем Довбик і Еван Фергюсон. "Джаллороссі" двічі не забили в чотирьох домашніх матчах цього сезону й саме тоді зазнали поразок (0:1).

До звитяги над Інтером Рома поки що навряд чи готова, однак уникнути поразки столичний клуб спроможний. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ківу. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Веслі, Коне, Крістанте, Цимікас — Суле, Пеллегріні — Довбик

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Бонні, Мартінес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА