Італія

Американський півзахисник Ювентуса поділився, що його тренер, Ігор Тудор, змусив схуднути, що призвело до значної фізичної та особистої трансформації.

​​У конкурентному світі елітного футболу фізична форма гравця може бути такою ж важливою, як і його майстерність на полі. Так сталося і з американським півзахисником Вестоном Маккенні, який нещодавно розповів, що його тренер в Ювентусі, Ігор Тудор, поставив йому ультиматум: схуднути або бути виключеним з команди.

​27-річний футболіст, якого часто критикували за його міцну статуру, вирішив поділитися історією своєї нещодавньої трансформації після того, як отримав похвалу за свій стрункіший вигляд під час матчу за збірну США. В інтерв'ю TNT Sports Маккенні пояснив, що його тренер, Тудор, був прямим.

"Мій тренер в Ювентусі, Тудор, сильно тиснув на мене", — сказав Маккенні. "Він сказав: "Гей, ти стаєш старшим, і твоє тіло не буде відновлюватися після ігор, як раніше. Тобі потрібно схуднути, і це єдиний спосіб залишитися в цій команді"".

Ультиматум справив глибокий вплив на півзахисника. Він перейшов на нову дієту, відмовившись від нездорових перекусів і включивши в раціон більш здорові продукти. Він також збільшив інтенсивність тренувань, почав більше бігати, щоб відповідати вимогам тренера. Ця самовіддача окупилася не тільки тим, що він зберіг своє місце в команді, але й підвищила його самооцінку.

"Це літо було першим, коли я не соромився знімати футболку біля басейну", — зізнався він.

​З моменту приходу в Ювентус у 2020 році Маккенні неодноразово перевтілювався, стикаючись з труднощами. Однак ця остання трансформація є його найрадикальнішою, що демонструє його прагнення досягти успіху на найвищому рівні європейського футболу.