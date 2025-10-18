Іспанія

Після завершення ігрової кар'єри.

Півзахисник італійського Мілана Лука Модрич може повернутися в мадридський Реал. Про це повідомляє іспанський портал Defensa Central.

За інформацією джерела, після завершення ігрової кар'єри хорватська легенда отримає тренерську ліцензію та почне тренувати одну з юнацьких команд академії "королівського" клубу.

Зазначається, що цю ідею виношує президент Реал Мадрид Флорентіно Перес. Чинна трудова угода 40-річного ветеран розрахована до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон для гравця.

Нагадаємо, Лука Модрич виступав за мадридський Реал з 2012 по 2025 рр. Хорват є найбільш титулованим футболістом в історії "вершкових" — на його рахунку 28 трофеїв. Загалом він відіграв за "королівський" клуб 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач.

Цього сезону Модрич провів за Мілан сім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.