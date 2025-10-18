Італія

Сімеоне — герой матчу, а команда Конте не може виграти вже третій гостьовий матч поспіль.

Команда Антоніо Конте підходила до матчу з чітким завданням — перемога і відрив від Роми та Мілана в боротьбі за перше місце. Однак на "Олімпіко Гранде Торино" неаполітанці знову втратили очки — третій виїзд поспіль завершився для "партенопейців" поразкою.

Єдиний гол у зустрічі забив Сімеоне: нападник Торіно на 32-й хвилині провів сольний прохід та точно пробив із меж штрафного майданчика. У компенсований час Наполі зрівняв рахунок зусиллями Ланга, який оформив свій дебютний гол, проте взяття воріт було скасовано через офсайд.

Після цієї поразки Наполі ризикує втратити навіть другу позицію: Рома вже обійшла "блакитних" і вийшла на перше місце, а Мілан ще не провів свій матч туру.

Торіно - Наполі 1:0

Гол: Сімеоне, 32

Торіно: Ісраель — Тамез, Маріпан, Коко — Педерсен, Казадеї, Асллані (Ісмайлі, 84), Нкунку (Бірагі, 75) — Влашич (Гінейтіс, 75) — Сімеоне (Нгонге, 62), Адамс (Сапата, 84)

Наполі: Ді Лоренцо, Беукема, Жезус (Буонджорно, 64), Олівера (Ланг, 63) — Гілмор (Ельмас, 82) — Нерес (Амброзіно, 74), Ангісса, Де Брюйне, Спінаццола — Лукка (Політано, 74)

Попередження: Ісраель — Жезус, Ланг