Італія

Фахівець залишить туринський клуб на початку листопада.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про відхід генерального директора Мауріціо Сканавіно.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 7 листопада.

"Три роки тому я прийняв цю престижну посаду в надзвичайно критичний час – час, який не був позбавлений ризиків для тих, кому доручили керівництво клубом. Мета була ясною: розпочати шлях, орієнтований на економічну стійкість та спортивну конкурентоспроможність.

Завдяки підтримці власників, директорів і талановитих колег ми з рішучістю долали численні виклики, незважаючи на труднощі. Я завжди буду зберігати в пам’яті унікальні емоції, пережиті та розділені з гравцями, тренерами, спортивними директорами та всім персоналом. Ці моменти залишаться незабутніми.

Сьогодні, як ніколи, я дивлюся в майбутнє Ювентуса з великою впевненістю і певен, що ще буде багато важливих сторінок, які належить написати", — наводить слова Сканавіно прес-служба клубу.

Цікаво, що відхід Сканавіно стався в той час, як Ювентус зазнав розслідувався з боку УЄФА щодо порушення фінансових правил.

Після шести турів Ювентус набрав 12 очок і посідає п'яте місце у Серії А.