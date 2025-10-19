Італія

Команда Сеска Фабрегаса видає серію із шести матчів без поразок у всіх турнірах.

Комо у матчі сьомого туру італійської Серії А на своєму полі обіграв туринський Ювентус із рахунком 2:0.

Комо відкрив рахунок вже на четвертій хвилині, коли Марк-Олівер Кемпф скористався передачею Ніко Паса, який потім у середині другого тайму відзначився голом, подвоївши перевагу своєї команди.

Таким чином, команда Сеска Фабрегаса продовжує серію з шести матчів без поразок у всіх турнірах і набравши 12 очок, посідає шосте місце в Серії А, а Ювентус випереджає Комо лише за додатковими показниками. "Стара синьйора" не може виграти вже протягом шести матчів поспіль у всіх турнірах.

Комо — Ювентус 2:0

Голи: Кемпф, 4, Пас, 79.

Комо: Бюте — Кемпф, Рамон (Карлос, 46), Смолчич (Пош, 87) — Войвода, Да Кунья, Какере (Дувікас, 68), Перроне, Морено (Вальє, 68) — Пас — Мората (Ван дер Бремпт, 90).

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Ругані (Маріу, 83), Келлі — Консейсан, Локателлі (Маккенні, 77), Тюрам, Камб'язо (Костич, 83) — Копмейнерс (Влахович, 77), Їлдиз — Девід.

Попередження: Морено, Смолчич, Карлос — Келлі.