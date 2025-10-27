Італія

32-річний захисник може залишитися в клубі до 2028 року.

Досвідчений захисник Наполі Леонардо Спінаццола близький до продовження контракту з клубом.

Згідно з ексклюзивною інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво неаполітанців планує запропонувати 32-річному гравцеві нову угоду до кінця червня 2027 року. У контракті передбачена опція продовження ще на один рік, тобто до червня 2028 року.

У сезоні 2025/26 Спінаццола провів 10 матчів у всіх турнірах за Наполі, забив один гол і віддав три результативні передачі. Поточна ринкова вартість гравця за даними Transfermarkt оцінюється у 3,5 млн євро.