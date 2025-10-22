Італійський тренер пояснив розгром проблемами з трансферами, але категорично відмовився змінювати тактичну схему.
Антоніо Конте, Getty Images
22 жовтня 2025, 12:42
Головний тренер Наполі виступив із різкою заявою після розгромної поразки своєї команди від ПСВ в Ейндховені з рахунком 6:2 у матчі Ліги чемпіонів. На прес-конференції італієць попередив, що "це буде важкий рік", а такий результат "не випадковість".
Тренер пов'язав нищівну поразку з невдалою трансферною кампанією та втратою командної єдності. За його словами, клуб був змушений масово підписувати гравців через мізерний склад минулого року, але прихід дев'яти нових футболістів виявився надмірним.
"Минулого року ми виграли надзвичайний і неймовірний чемпіонат з великою єдністю. На мою думку, дев'ять нових гравців були забагато. Ми не були збалансовані", – пояснив Конте, додавши, що команді потрібно відтворити торішню хімію.
Конте також наголосив на проблемах у роздягальні, закликавши до повернення менталітету минулого сезону: "І старі, і нові повинні покращити свою гру. Нам потрібно повернутися до минулого року, коли на кону було лише благо Наполі. Благо окремої людини ні на що не здатне. Благо команди – це те, що має значення".
Незважаючи на розгром, тренер категорично відмовився змінювати тактичну філософію перед майбутнім матчем з Iнтером, зокрема свою схему з чотирма півзахисниками.
"Якщо ми виграємо, все добре; якщо програємо, все погано? Ви всі хвалили вибір чотирьох півзахисників... Баланс, який ми знайшли зараз, – найкращий. Наявність двох дуже атакуючих вінгерів взагалі не дає нам жодної стабільності, і я не думаю, що правильно жертвувати одним із півзахисників", – підсумував Антоніо.
