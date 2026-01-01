Інше

Легенда Реала та збірної Бразилії пояснив причини своєї госпіталізації та заспокоїв вболівальників

Знаменитий у минулому захисник Роберто Карлос офіційно прокоментував тривожні новини щодо свого самопочуття, які сколихнули спортивні ЗМІ. 52-річний бразилець запевнив, що ситуація знаходиться під повним контролем, а повідомлення про важку хворобу є значно перебільшеними.

Раніше у пресі з'явилася інформація про термінову госпіталізацію ексфутболіста під час його перебування у Бразилії. Повідомлялося, що лікарі виявили у Карлоса тромб у нозі, а подальше обстеження МРТ нібито виявило серйозні проблеми з серцем. Медіа стверджували, що операція з встановлення катетера тривала три години через ускладнення, що викликало хвилю занепокоєння серед футбольної спільноти.

Щоб зупинити потік чуток, Роберто Карлос виступив із заявою у своїх соціальних мережах, розставивши всі крапки над "і". Головний акцент він зробив на тому, що його візит до лікарні не був екстреним.

"Я хотів би прояснити ситуацію щодо чуток, які зараз активно обговорюються в інтернеті. На днях я пройшов планову профілактичну процедуру, яку ми заздалегідь узгодили з моїми лікарями. Все пройшло благополучно, я в повному порядку. Жодного серцевого нападу у мене не було", — заявив легендарний гравець.

Карлос також підкреслив, що його організм добре відреагував на медичне втручання: Проходить процес відновлення під наглядом фахівців. Найближчим часом повернутися до робочих проєктів та звичного життя. Окремо відзначив професіоналізм медиків та підтримку мільйонів фанатів. Роберто Карлос закликав не вірити неперевіреним джерелам та запевнив, приводу для тривоги немає.