Гвідо Родрігес відкритий до переходу в туринський клуб уже в січневе трансферне вікно.
Гвідо Родрігес, Getty Images
02 січня 2026, 13:17
Опорний півзахисник Вест Гема Гвідо Родрігес має всі шанси продовжити кар'єру в Ювентусі. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, аргентинець готовий змінити клубну прописку та приєднатися до італійського гранда.
Лондонський клуб також не заперечує проти відходу гравця в січні. Оскільки контракт 31-річного півзахисника з "молотобійцями" завершується вже найближчим літом, трансфер у зимове вікно є вигідним для англійців. Тепер остаточне рішення залежить виключно від керівництва туринців.
У поточному сезоні Родрігес провів лише шість поєдинків у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює вартість досвідченого хавбека у шість мільйонів євро.
