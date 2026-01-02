Італія

Гвідо Родрігес відкритий до переходу в туринський клуб уже в січневе трансферне вікно.

Опорний півзахисник Вест Гема Гвідо Родрігес має всі шанси продовжити кар'єру в Ювентусі. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, аргентинець готовий змінити клубну прописку та приєднатися до італійського гранда.

Лондонський клуб також не заперечує проти відходу гравця в січні. Оскільки контракт 31-річного півзахисника з "молотобійцями" завершується вже найближчим літом, трансфер у зимове вікно є вигідним для англійців. Тепер остаточне рішення залежить виключно від керівництва туринців.

У поточному сезоні Родрігес провів лише шість поєдинків у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює вартість досвідченого хавбека у шість мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем узгодив трансфер форварда з Португалії за 23 мільйони євро.