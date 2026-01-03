Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 3 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2025/26 у Бергамо місцева Аталанта прийматиме римську Рому.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 3 СІЧНЯ, 21:45. NEW BALANCE АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Джан П'єро Гасперіні повертається до Бергамо на тлі дев'яти поспіль років на чолі місцевої Аталанти, що передували його призначенню керманичем Роми перед стартом сезону-2025/26. Після відходу своєї легенди "нерадзуррі" вже встигли звільнити Івана Юрича, довіривши посаду головного тренера Раффаеле Палладіно.

Наприкінці грудня Аталанта провела ювілейний, десятий матч (7В, 3П) під керівництвом Палладіно, вперше за цей час не порадувавши вболівальників голами. У домашньому поєдинку з Інтером вона зазнала очікуваної поразки (0:1). Сьогоднішньому ж супернику клуб із Бергамо не поступався з березня 2022 року (5В, 1Н).

"Джаллороссі" спробують перервати невдалу серію, хоча їхня суперечлива виїзна форма змушує замислитися над тим, наскільки це ймовірно. Рома програла в трьох з останніх п'яти матчів чемпіонату на виїзді й сьогодні має намір довести свою спроможність утриматися в топ-4. Туром раніше римляни вдома розібралися з Дженоа (3:1), не дозволивши Ювентусу завершити 2025 рік на четвертій сходинці.

Попри кілька нещодавніх невдач, команда Гасперіні цілком спроможна сьогодні досягнути бажаного, повторивши успіх міланського гранда. У той же час за версією букмекерів більші шанси на здобуття трьох очок має не вона. На перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 3.50, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 2.46. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.22.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Залевські — Де Кетеларе, Пашалич — Скамакка

Рома: Свілар — Манчіні, Жулковські, Ермосо — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле, Дібала — Фергюсон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА