Туреччина

Повернення до Туреччини виявилось успішним

Бразильський атакувальний півзахисник Андерсон Таліска майже рік тому завершив свої мандрівки Китаєм та Саудівською Аравією й повернувся до Туреччини, де раніше провів кілька видовищних сезонів за Бешикташ.

Однак цього разу 31-річний виконавець обрав інший стамбульський колектив — Фенербхаче, проте це не позначилось на якості його гри.

Таліска в цьому сезоні забив 14 голів та віддав три асисти за 25 матчів, але наразі перебуває в процесі відновлення від травми великогомілкової кістки.

І поки гравець готується до повернення на поле, "канарки" намагаються вирішити питання щодо його контракту, який має завершитись уже цього літа.

Фенербахче запропонував продовжити угоду до 2028 року, що знайшло схвальний відгук у самого футболіста та його агента.