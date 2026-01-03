Гравці більше не входять до планів клубу.
Елсейд Хюсай, Getty Images
03 січня 2026, 11:08
Римський Лаціо планує провести активну зимову трансферну кампанію та оновити свій склад.
При цьому очікуються як численні підписання, так і відходи низки виконавців.
Зокрема, місцевим ЗМІ стало відомо, що французький центральний захисник Самюель Жиго та албанський фланговий захисник Елсейд Хюсай не мають майбутнього в проєкті Мауріціо Саррі.
32- та 31-річних гравців відповідно виставили на трансфер і найближчим часом мають надійти перші пропозиції.
Нагадаємо, що Жиго нині перебуває в процесі відновлення після травми гомілки й у цьому сезоні не провів ще жодної хвилини на полі.
Хюсай тим часом узяв участь лише в трьох поєдинках.