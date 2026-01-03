Італія

Гравці більше не входять до планів клубу.

Римський Лаціо планує провести активну зимову трансферну кампанію та оновити свій склад.

При цьому очікуються як численні підписання, так і відходи низки виконавців.

Зокрема, місцевим ЗМІ стало відомо, що французький центральний захисник Самюель Жиго та албанський фланговий захисник Елсейд Хюсай не мають майбутнього в проєкті Мауріціо Саррі.

32- та 31-річних гравців відповідно виставили на трансфер і найближчим часом мають надійти перші пропозиції.

Нагадаємо, що Жиго нині перебуває в процесі відновлення після травми гомілки й у цьому сезоні не провів ще жодної хвилини на полі.

Хюсай тим часом узяв участь лише в трьох поєдинках.