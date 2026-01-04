Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 4 січня, розпочавшись о 13:30.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2025/26 у Римі місцевий Лаціо прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 13:30. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Уникнувши поразок у шести поспіль попередніх дуелях із Наполі (4В, 2Н) у всіх турнірах, Лаціо сподіватиметься продовжити цю серію сьогодні вдень. "Б'янкочелесті", які протягом 2025 року зазнали трьох поразок у 18-х домашніх матчах чемпіонату при десяти нічиїх і п'яти звитягах, не сумніватимуться в своїй спроможності зачепитися бодай за один заліковий бал.

Туром раніше, наприкінці грудня, підопічні Мауріціо Саррі втратили виїзну перемогу над Удінезе (1:1) через гол "б'янконері" в компенсований час. Тим не менш, гостей із Неаполя оборона Лаціо все одно готова стримати, але сумнівні атакувальні успіхи римлян навряд чи дозволять їм досягнути здобуття трьох очок, вкрай важливих для покращення ситуації у боротьбі за єврокубки.

Із сімома поразками в десяти минулих поєдинках на виїзді (також три "сухі" перемоги) Наполі прагне обіграти свого недільного суперника вперше з вересня 2022 року, коли якраз гостював на Стадіо Олімпіко (2:1). Незадовго до Нового року-2026 дубль Расмуса Гейлунна приніс "адзуррі" виїзну звитягу над Кремонезе й у підсумку залишитися на прийнятній відстані від конкурентів у боротьбі за Скудетто.

Попри чималу кількість невдач неаполітанців під керівництвом Антоніо Конте поза Стадіо Дієго Армандо Марадона, саме в них букмекери сьогодні вірять більше. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.32, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.58. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.06.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Катальді, Башич — Канчельєрі, Нослін, Дзакканьї

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Ж. Жезус — Політано, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Нерес, Гойлунн, Ельмас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА