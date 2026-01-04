Італія

Контракт гравця добігає завершення.

Північномакедонський воротар Столе Дімітрієвскі проводить останні пів року в складі іспанської Валенсії, адже його чинний контракт добігає до завершення влітку й нову угоду сторони поміж собою не квапляться укладати.

Тим часом на 32-річного виконавця вже достатньо претендентів на ринку й кілька днів тому він отримав офіційний дозвіл особисто вести з ними перемовини.

Генуезький Дженоа також є серед потенційних наступних клубів Дімітрієвські, а італійські ЗМІ зазначають, що "грифони" можуть навіть не чекати літа й найближчим часом оформити перехід футболіста, якщо домовляться з "кажанами".

Ігрову практику в цьому сезоні північномакедонський гравець отримав лише раз, коли вийшов на поле в кубковому матчі проти Марасени (5:0), тож іспанський клуб не надто пручатиметься його достроковому відходу.

Окрім Дженоа, зацікавленими сторонами також є англійський Борнмут та бельгійський Брюгге.