Міланці готові включити де Врея або Ачербі в угоду, однак остаточне слово — за каталонцями та ФФП.

Майбутнє Жоау Канселу може визначитися найближчим часом. Між Інтером та Аль-Хілялем уже готова угода щодо оренди португальського флангового захисника, однак трансфер поки що не завершений.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, домовленість між клубами була досягнута ще минулого тижня. У рамках потенційної угоди Інтер готовий включити одного зі своїх центральних захисників — Стефана де Врея або Франческо Ачербі.

Водночас сам Канселу наразі не поспішає ухвалювати рішення. 31-річний футболіст очікує, чи захоче Барселона повернути його до свого складу, а також чи зможе каталонський клуб отримати схвалення трансферу з боку фінансового фейр-плей.

Раніше повідомлялося, що Канселу зацікавлений саме у поверненні до Барселони, де вже виступав раніше, однак висока зарплатня та фінансові обмеження залишаються ключовими перешкодами для потенційної угоди. Інтер, зі свого боку, готовий діяти швидко, якщо каталонці відмовляться від трансферу.