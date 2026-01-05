Іспанія

Каталонці намагаються перехопити португальця у Інтера, який уже має усну домовленість із саудівським клубом.

Барселона зробила перший офіційний крок для повернення Жоау Канселу.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, каталонський клуб надіслав Аль-Хілялю початкову пропозицію щодо оренди португальського флангового захисника.

За інформацією джерела, йдеться про орендну угоду, за якою Барселона готова покрити лише невелику частину зарплати 31-річного гравця. Переговори між сторонами тривають, остаточного рішення поки не ухвалено.

Водночас Інтер уже має усну домовленість з Аль-Хілялем щодо оренди Канселу, якої було досягнуто ще минулого тижня. Попри це, сам футболіст наразі не поспішає давати згоду на перехід до міланського клубу.

Канселу очікує саме на рішення Барселони — вона залишається для нього пріоритетним варіантом. Раніше повідомлялося, що ключовим фактором для каталонців є відповідність потенційного трансферу вимогам фінансового фейр-плей, що може визначити долю угоди найближчим часом.