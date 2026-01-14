Італія

Головний тренер Наполі також оштрафований на 15 тисяч євро за образи арбітрів у матчі Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте отримав дискваліфікацію на два матчі Серії А за червону картку в поєдинку 20-го туру чемпіонату Італії проти Інтера (2:2). Окрім цього, наставника зобов’язали сплатити штраф у розмірі 15 тисяч євро.

У другому таймі зустрічі Конте був вилучений за образливі висловлювання на адресу головного арбітра. Згідно зі звітом спортивного судді Серії А, після показаної червоної картки тренер "демонстративно вибив м’яч, у загрозливій манері наблизився до четвертого арбітра, голосно протестував та повторював образи й принизливі зауваження". Повідомляється, що згодом Конте продовжив ображати арбітрів і в підтрибунному приміщенні.

Інтер двічі виходив уперед у матчі, однак Наполі зумів зрівняти рахунок завдяки дублю Скотта Мактомінея. Антоніо Конте був вилучений на 71-й хвилині, обурившись рішенням арбітра призначити пенальті на користь господарів, яке згодом реалізував Хакан Чалханоглу.

Після 20 турів Серії А Наполі посідає третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Інтера на чотири очки. Свій наступний матч команда Конте проведе 14 січня проти Парми.