Свого часу вклали майже вдвічі менше.

Туринський Ювентус свого часу виклав 7 млн євро за перехід молодого бразильського нападника Сантоса Кайо Жорже влітку 2021 року, але цей трансфер на початковому етапі себе не виправдав.

Гравець провів 11 матчів, після чого почалась його оренда до Фрозіноне, а згодом і продаж до Крузейру назад до Бразилії за 7,2 млн євро влітку 2024 року.

Однак зв’язок футболіста із "зебрами" на цьому себе не вичерпав.

У Ювентуса залишились 30% прав на суму його майбутнього продажу, і раптово у віці 23 років Жорже вистрілив 26 голами та дев’ятьма асистами в 46 матчах минулого сезону бразильського футболу.

А це вже заявка на підвищення — перехід до Фламенгу, який через конкуренцію всередині країни обернувся на шалені 40 млн євро вартості.

Контракт для гравця вже готовий та розрахований до 2030 року, а Юве очікує на додаткові 12 млн євро заробітку з колись невдалого трансферу.