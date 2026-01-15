Гравець лише пів року провів у Туреччині.
Вілфрід Сінго, Getty Images
15 січня 2026, 09:15
Івуарійський фланговий захисник Вілфрід Сінго минулого літа змінив французький Монако та турецький Галатасарай у якості трансферу за 30,7 млн євро.
Після цього 25-річний виконавець відіграв усього 583 хвилини за 10 матчів поточного сезону та віддав оди гольовий пас, тож навряд чи "леви" повною мірою можуть бути задоволені цим коштовним придбанням.
А отже стамбульський колектив без жодних вагань вирішив спробувати відбити витрачені кошти вже під час зимового трансферного вікна й активно пропонує свого футболіста іншим клубам.
Серед них — міланський Інтер, на адресу якого напередодні надійшло звернення від представників Галатасарая.
Наразі "змії" лише вивчають доцільність такого переходу.