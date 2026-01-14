Італія

Міланський клуб погодив трансфер 18-річного Браніміра Млачича за суму понад 5 мільйонів євро.

Інтер перебуває на фінальній стадії оформлення трансферу центрального захисника Хайдука Браніміра Млачича. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, міланський клуб уже досяг повної домовленості з Хайдуком щодо суми трансферу. Загальний пакет угоди перевищує 5 мільйонів євро. Контракт між клубами узгоджено та підписано, залишилися фінальні формальності з боку самого футболіста.

Очікується, що найближчими днями Інтер зможе організувати для хорватського захисника медичний огляд. У клубі налаштовані оптимістично й розраховують закрити угоду в найкоротші терміни.

Раніше повідомлялося, що Млачич перебуває у сфері інтересів низки європейських грандів, зокрема Барселони, Реала Мадрид, Боруссії Дортмунд та Ньюкасла, однак саме Інтер активізував переговори та зумів випередити конкурентів.

У поточному сезоні 18-річний центрбек провів 18 матчів за Хайдук, відзначившись двома результативними передачами. Його чинний контракт із хорватським клубом був розрахований до літа 2029 року.